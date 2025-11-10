إيران ترفض اتهامات أمريكية بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: سخيفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، رفض طهران الاتهامات الأمريكية بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، واصفة إياها بـ"السخيفة"، وأن "القضية كلها مفبركة".

وقال بقائي: "وجدنا هذا الادعاء سخيفا للغاية"، واضعا ذلك في إطار مساعي واشنطن "لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبعد صدور اتهام واشنطن، اليوم الجمعة، وجهت الخارجية الإسرائيلية الشرك للسلطات المكسيكية على "إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران".

لكن وزارة الخارجية المكسيكية قالت في وقت لاحق إنها "لم تتلق أي معلومات" بشأن الحادث.

من جهتها، وصفت السفارة الإيرانية لدى المكسيك الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".

وقال مسئول أمريكي، طلب عدم كشف اسمه، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط جرى إحباطه هذا العام لاستهداف السفيرة إينات كرانز نايجر.

ويتعلّق المخطط المفترض بتجنيد عملاء بواسطة السفارة الإيرانية في فنزويلا التي يتحالف رئيسها اليساري نيكولاس مادورو مع إيران.