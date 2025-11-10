رويترز: سوريا أحبطت مؤامرتين لداعش لاغتيال أحمد الشرع

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئولين كبيرين قولهما إن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.

وأضاف المصدران، وهما مسئول من الشرق الأوسط وأخر أمني سوري، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يؤكد التهديد المباشر الذي يتعرض له الرئيس السوري بينما يسعى لتعزيز سلطته في بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما.

واعتبرت "رويترز" أن هذه المحاولات تضفي بعدا شخصيا على خطط الشرع للانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد الذي يخوض معه مواجهات منذ فترة طويلة.

هذا ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في نهاية عام مفصلي للشرع بذل فيه جهودا سعيا لإنهاء عزلة سوريا الدولية.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب الشرعَ في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن رفع العقوبات عن الشرع.