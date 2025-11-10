رئيس برشلونة: فليك ظاهرة ويامال عبقري

أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة انتصارًا مثيرًا على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليجا.

وسجل أهداف برشلونة كلٌّ من روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هاتريك، ولامين يامال، فيما أحرز سيرجيو كاريرا وبورخا إجليسياس هدفي سيلتا فيجو.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية:" هذا الانتصار جاء في توقيت مثالي، الفريق كان بحاجة إلى مثل هذا الفوز لتعزيز الثقة قبل فترة التوقف الدولي".

وأضاف:" علينا الاستمرار على هذا النسق، لدينا شعور إيجابي الآن، ومن المهم الحفاظ على الاستمرارية في الأداء خلال المرحلة المقبلة".

وأشاد رئيس برشلونة بمدرب الفريق الألماني هانز فليك، قائلاً:" لدينا مدرب استثنائي، إنه ظاهرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويقود الفريق بثقة ورؤية واضحة".

وعن تألق النجم الشاب لامين يامال، قال لابورتا:" لامين عبقري كما هو دائمًا، يتمتع بموهبة فريدة تجعله أحد أهم لاعبي المستقبل".

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد الذي تعثر بالتعادل أمام رايو فاليكانو.