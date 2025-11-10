 بالتزامن مع زيارة الشرع.. واشنطن تعلّق عقوبات قانون قيصر على سوريا لمدة 180 يوما - بوابة الشروق
الإثنين 10 نوفمبر 2025 9:39 م القاهرة
بالتزامن مع زيارة الشرع.. واشنطن تعلّق عقوبات قانون قيصر على سوريا لمدة 180 يوما

الأناضول
نشر في: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 9:36 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة "العقوبات الشاملة" على سوريا.

كما جرى "تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران".

وأوضح البيان أنه "يُسمح بنقل معظم السلع الأساسية للاستخدام المدني ذات المنشأ الأمريكي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".

ويحل هذا التعليق محل إعفاء صدر في 23 مايو الماضي، والذي منح أيضا إعفاء لمدة 180 يوما من عقوبات "قانون قيصر".

