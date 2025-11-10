أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً، وذلك تزامناً مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو، موضحة أن "تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأفادت مراسلة "الشرق" بمغادرة أحمد الشرع، البيت الأبيض، الاثنين، بعد مباحثات أجراها مع دونالد ترمب، ليصبح أول رئيس سوري يزور المكتب البيضاوي، وأثناء انعقاد المباحثات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن اللقاء يعد بداية فصل جديد في العلاقات الأميركية السورية، معتبراً أن الزيارة ستركز على التعاون في مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وأوضح المسؤول أن "سوريا ستعلن (خلال زيارة الشرع لواشنطن) انضمامها إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، لتصبح العضو رقم 90 في هذا التحالف، متعاونة مع الولايات المتحدة للقضاء على فلول التنظيم المتشدد ووقف تدفق المقاتلين الأجانب".

وأضاف أن "وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأميركية ستعلن عن إجراءات لرفع القيود الاقتصادية على دمشق، وتقديم توجيهات واضحة للمستثمرين.. كما ستسمح الولايات المتحدة لسوريا بإعادة فتح سفارتها في واشنطن لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد".