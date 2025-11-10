الأونروا تؤكد جاهزيتها لدعم غزة بعد الحرب وتسعى لإنجاح السلام

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن الوكالة تمتلك القدرة والخبرة اللازمة لدعم قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى رغبتها في المساهمة الفاعلة لإنجاح السلام.

وقال لازاريني في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الاثنين: "لا وقت لدينا لنضيعه في مواجهة تفشي الجوع والمرض.. ستُحدد الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه اللحظة الفاصلة ستُفضي إلى فجر جديد أم ستكون مُقدّمة لمزيد من اليأس".

وأضاف: "تمتلك الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، الخبرة والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحّة بفعالية وعلى نطاق واسع. لكن يجب أن يُسمح لنا بالعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تعسفية وغير معقولة على دخول وحركة الإمدادات والأفراد"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وحذر المسئول الأممي من أن "طريق التعافي في غزة لن يكون ممهداً، فوقف إطلاق النار هش، في ظل انتهاكات شبه يومية تختبر عزيمة الضامنين".