الرئيس الفلسطيني يصل باريس لبحث تنسيق المواقف مع فرنسا بعد اعترافها بدولة فلسطين

رام الله - الأناضول
نشر في: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 8:21 م | آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 8:21 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار تعزيز التنسيق بين القيادتين الفلسطينية والفرنسية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتعد هذه الزيارة الأولى لعباس منذ إعلان باريس اعترافها بدولة فلسطين في 22 سبتمبر الماضي، خلال كلمة ماكرون أمام المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك.

ومن المقرر أن يجتمع عباس الثلاثاء في قصر الإليزيه مع ماكرون، كما سيلتقي رئيسة البرلمان الفرنسي يايل براون بيفيه.

وتأتي الزيارة بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب عامين من النزاع الذي خلف نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

يذكر أن إسرائيل تحتل أراضٍ فلسطينية منذ عقود، بالإضافة إلى أجزاء من سوريا ولبنان، وتستمر في رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.

