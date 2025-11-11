الشرق تكشف تفاصيل مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة: قوة دولية ومجلس سلام وانسحاب إسرائيل تدريجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت قناة الشرق أنها حصلت على نسخة من مشروع القرار الأمريكي المعدّل المقدم إلى مجلس الأمن بشأن إنهاء الصراع في غزة.

ووفقًا لمصادر القناة، فإن المشروع المعدّل يؤيد خطة السلام الشاملة، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ببنودها، كما يحث على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن مشروع القرار يرحب بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة حكم انتقالية في غزة، ويجيز إنشاء قوة دولية تحت قيادة موحدة لتحقيق الاستقرار في القطاع.

ويخول المشروع هذه القوة، بالتعاون مع مصر وإسرائيل، نزع سلاح الفصائل وتأمين حماية المدنيين.

كما يحث مشروع القرار البنك الدولي والمؤسسات المانحة على إنشاء صندوق خاص لدعم جهود إعادة إعمار غزة، وينص على انسحاب إسرائيل من القطاع على مراحل.

ويُلزم المشروع مجلس السلام بتقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة.