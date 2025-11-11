كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن رد فعل الزعيم عادل إمام، بعد عرض المسلسل «أنت وبابا في المشمش» الذي قدمت فيه شخصية كوميدية.

وقالت خلال برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر «القاهرة والناس» : «وجدت الأستاذ عادل إمام، وهو نادرا ما يفعل ذلك، يتصل بي شخصيا، كنت سعيدة جدًا، وقال لي: إيه الشخصية اللي إنتِ عاملاها دي؟ مش ممكن»، مضيفة: «لم يكن يتوقع أن أقدم كوميديا، فقلت له، حتى تعرفوا أننا أيضا نستطيع أن نُضحك».

وأشارت إلى مشاركتها الفنان عادل إمام في فيلم «الحريف»، موضحة أن سبب ابتعادها عن الكوميديا يعود إلى ندرة النصوص الجيدة، قائلة: «كتابة الأعمال الكوميدية أمر صعب للغاية، بعد المسلسل توقعت عروضا كثيرة كوميدية؛ لكن لم يكن هناك النصوص».

ونفت ما تردد عن رفضها ألبوما غنائيا من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، قائلة: «لم يكن ألبوما، كنت أشارك في مسرحية قيس وليلى، على المسرح القومي، وتوقعت أننا سنغني الأغاني التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، فوجئت بألحان جديدة تماما للمسرحية».

وأضافت: «عندما ذهبت إليه، وجدت ألحانا مختلفة تماما، شعرت بالخوف ألا أغني بشكل جيد، وأنا كنت مُعتادة على أغاني عبد الوهاب، فاعتذرت عن الغناء، وقلت لهم لا أريد أن أغني».