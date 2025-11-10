الشرع يدخل البيت الأبيض من باب جانبي دون استقبال رسمي أو ظهور أمام الكاميرات

في مشهد غير معتاد لزيارة رئيس دولة إلى العاصمة الأمريكية، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض عبر مدخل جانبي بعيدًا عن عدسات المصورين، دون مراسم استقبال رسمية أو مرور عبر الباب الرئيسي للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.

ورغم السرية المحيطة باللحظات الأولى للزيارة، أكد مسؤول في البيت الأبيض مساء الاثنين أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري قد بدأ بالفعل.

تأتي الزيارة بوصفها أول زيارة يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض في التاريخ الحديث، وتمثل لحظة مفصلية في السياسة الإقليمية، بعد عام مضطرب شهد صعود الشرع إلى الحكم نهاية العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأمن سيكون في صدارة محادثات البيت الأبيض، في ظل وساطة أمريكية لمحادثات بين سوريا وإسرائيل حول اتفاق أمني محتمل، وخطط لوجود عسكري أمريكي في قاعدة جوية قرب دمشق.

ومن المتوقع أن تعلن سوريا انضمامها رسميًا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في خطوة لم يكن يمكن تصورها قبل سنوات قليلة.

- تهديدات أمنية ومحاولتا اغتيال

قبل ساعات من الاجتماع، كشفت مصادر أمنية في سوريا والمنطقة عن إحباط مؤامرتين منفصلتين لاغتيال الرئيس الشرع، قالت إن تنظيم "داعش" الارهابي كان مسؤولًا عنهما.

وتأتي هذه المحاولات بينما تشن وزارة الداخلية السورية حملة واسعة ضد خلايا التنظيم، أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 مشتبهًا به خلال الأيام الماضية.

- قانون قيصر… ووعود برفع العقوبات

وفي ظل التغير السياسي الكبير، يبرز ملف العقوبات الأمريكية على سوريا بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية. فبعد لقائهما الأول في الرياض، أعلن ترامب نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. إلا أن قانون "قيصر" الشهير لا يمكن إلغاؤه إلا عبر الكونجرس، ورغم دعم البيت الأبيض ووزارة الخارجية لخطوة الإلغاء قبل نهاية 2025، يرى خبراء أن الإغلاق الفيدرالي الحالي قد يؤخر التصويت.

إلغاء القانون قد يفتح الباب أمام استثمارات دولية ضخمة لإعادة إعمار سوريا، التي يقدر البنك الدولي تكاليفها بأكثر من 200 مليار دولار.