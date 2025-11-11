ترامب: تشرفت بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحثنا سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” تصريحًا عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد حسين الشرع، أعرب فيه عن سعادته بهذا اللقاء الذي تناول سبل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشوره: "كان لي الشرف بلقاء أحمد حسين الشرع، الرئيس السوري الجديد، حيث ناقشنا جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط، وهو من أشد دعاة السلام فيه. أتطلع إلى اللقاء والتحدث معه مجددًا."

وأضاف ترامب أن "الجميع يتحدث عن المعجزة الكبرى التي تحدث في الشرق الأوسط، وإن استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة."