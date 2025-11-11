العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه الناخبون العراقيون اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

ويحق لأكثر من21 مليون شخص التصويت، بعد أكثر من عقدين من الغزو الأمريكي الذي أسقط صدام حسين، وبعد سنوات من الصراع ضد تنظيم داعش.

وعلى الرغم من الانتخابات الدورية، لا تزال الديمقراطية في العراق هشة ومثقلة بالفساد وسوء الإدارة، ويشعر العديد من العراقيين بالشكوك تجاه الانتخابات.

وقال المتقاعد جاسم محمد إنه سيقاطع التصويت: "بسبب الفساد المستشري وعدم وجود إصلاحات حقيقية أو الإرادة لتشكيل حكومة خالية من تقاسم السلطة الطائفي."

ويتطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ولاية ثانية، رغم أن الانقسامات داخل ائتلافه قد تعيق فرصه.

كما اضطر للتعامل مع ضغوط من الولايات المتحدة وإيران، إذ تحافظ إيران على نفوذها عبر الميليشيات والفصائل السياسية الشيعية، بينما تستمر واشنطن في الدفع لتفكيك هذه الميليشيات.

وأعلن المرجع الشيعي المؤثر مقتدى الصدر وحركته مقاطعة الانتخابات، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء. وتخطط الهيئة الانتخابية لإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الإقتراع

وسيراقب العملية مراقبون دوليون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وشاب الحملة الانتخابية أعمال عنف، بما في ذلك مقتل المرشح السني صفاء المشهداني في بغداد الشهر الماضي.

وقالت المعلمة سهى السعدون في بغداد: "يجب علينا جميعا المشاركة لتصحيح مسار البلاد وإبعاد السياسيين الطائفيين الفاسدين والفاشلين."