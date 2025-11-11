رد المخرج محمد فاضل، على جدل اختيار زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد في كل أعماله، قائلا إن هذا الانطباع الشائع ليس سوى «معلومة غير حقيقة» روج لها بعض الإعلاميين.

وشدد خلال برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر «القاهرة والناس» : «هي عملت في الكثير من الأعمال بدوني، وأنا أيضا قدمت أعمالا كثيرة لم تكن هي جزءًا منها».

وأرجع سبب ترسيخ الفكرة في أذهان الجمهور إلى النجاح الكبير الذي حققته أعمالهما المشتركة، قائلا: «يبدو أن الأعمال التي قدمناها معا، حققت قدرا كبيرًا من النجاح، لدرجة أن الناس تصوروا أنها كانت دائمة الحضور».

وتابع: «نحن تزوجنا عام 1984، والمسلسل التالي الذي أخرجته مباشرة كان (أبو العلا البشري)؛ ولم يكن لها أي دور في المسلسل».

وأكد أنه لا يخشى اختيارها لأي دور طالما كانت مناسبة، قائلا: «لو كان لها دور مناسب، سأختارها، حتى لو في كل مسلسلاتي، لن أخشى في الفن لومة لائم».