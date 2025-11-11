سلطات المكسيك تعتقل مشتبها به في اغتيال المرشح الرئاسي لويس كولوسيو

أعلنت السلطات المكسيكية اعتقال مشتبه به جديد في قضية اغتيال المرشح الرئاسي لويس دونالدو كولوسيو عام 1994، وهي الجريمة التي هزت البلاد ولا تزال دون حل رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على سجن القاتل المعترف به.

وأكد مسؤول اتحادي، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث علنا ، لوكالة أنباء أسوشيتد برس، الاثنين، أن خورخي أنطونيو سانشيز أورتيجا أُوقف في مدينة تيجوانا على خلفية اغتيال كولوسيو. ولم يوضح المسؤول التهم الموجهة إلى سانشيز أورتيجا، مشيرا إلى أنه نُقل إلى سجن اتحادي شديد الحراسة وسط البلاد بانتظار محاكمته.

وبحسب السجل الوطني للاعتقالات، جرت العملية يوم السبت.

وقتل كولوسيو، مرشح الحزب الثوري المؤسسي للانتخابات الرئاسية عام 1994، برصاصتين أثناء تجمع انتخابي في مدينة تيجوانا شمال المكسيك. ومنذ عام 2024، يسعى الادعاء العام الاتحادي لمقاضاة عنصر استخبارات كان مكلفا بحراسة كولوسيو، يشار إليه باسم خورخي أنطونيو (إس)، باعتباره المنفذ المزعوم لإطلاق النار الثاني.

ولم يصدر مكتب المدعي العام حتى مساء الاثنين تعليقا رسميا على اعتقال سانشيز أورتيجا.

أما ماريو أبورتو، الذي اعترف سابقا بأنه المنفذ الوحيد للجريمة، فيقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاما منذ عام 1994، إلا أنه تراجع لاحقا عن اعترافه مؤكدا أن الإعتراف انتزع تحت التعذيب.