إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة

* رئيس وزراء باكستان: ملتزمون بالسلام والتنمية و الإزدهار المشترك والتعددية



انطلق المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات، اليوم الثلاثاء، بإسلام آباد تحت رئاسة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني وبمشاركة قادة برلمانيين من 40 دولة.

ويتواصل المؤتمر، على مدار يومين، تحت شعار "تعزيز السلام والتنمية والتعاون والحوار الديمقراطي"، فيما يناقش تحديات الأمن الإقليمي والدولي، والتنمية المستدامة، ودور البرلمانات في دعم الأمن، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التوترات والنزاعات، والآليات التشريعية والرقابية لدعم الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على التزام باكستان بالسلام والتنمية و الإزدهار المشترك والتعددية، مشدداً على أن التنمية تعد وسيلة فعالة ضد عدم الاستقرار والصراع.

وسلط شريف، في كلمتة بالمؤتمر، الضوء على الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة الباكستانية لتحقيق النمو الشامل وتعزيز المؤسسات وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب المبادرات لتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وقال رئيس وزراء باكستان إنه فضلاً عن تنفيذ أجندة الإصلاحات داخل البلاد، فإن الحكومة تعمل أيضاً مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لتعزيز الانضباط المالي وبناء القدرة على مواجهة التغير المناخي وتسهيل الاستثمار.

وأكد أن جهود باكستان على الصعيد الداخلي والخارجي تهدف إلى تحقيق الإزدهار المشترك، معبراً عن استعداد باكستان للعمل مع جميع الشركاء الدوليين بمن فيهم أمريكا والصين ودول الخليج والاتحاد الأوروبي واليابان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتحقيق الأهداف المشتركة من السلام والتنمية والتعددية.

وفيما يتعلق بالملف الأفغاني، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن أفغانستان مستقرة وآمنة ومزدهرة هو أمر ضروري للاتصال الإقليمي، وشدد على أنه على أفغانستان أن تدرك أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون كبح المجموعات الإرهابية بما فيها حركة طالبان باكستان التي تعمل من الأراضي الأفغانية.