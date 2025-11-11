رئيس فنلندا السابق يدعو الأوروبيين إلى التحدث مع بوتين

قال رئيس فنلندا السابق، وهو سياسي قاد بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن على الأوروبيين أن يحذوا حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتحدثوا مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ساولي نينيستو لمحطة "يلي" الفنلندية العامة في فعالية أقيمت في هلسنكي مساء يوم الاثنين: "من السخف إلى حد ما أن يقول الأوروبيون إنهم لن يتحدثوا مع بوتين، وهو مجرم حرب".

وبدلا من ذلك، يتحدث ترامب مع بوتين، ويتعين على الأوروبيين الاستماع إلى ما تمت مناقشته بعد ذلك.

وأضاف نينيستو: "نحن قلقون إلى حد ما من أنهم يتحدثون عن أوروبا فوق رأس أوروبا". وأشار إلى أنه قد يكون من الحكمة إجراء هذه المحادثات بأنفسنا.

وكان الرئيس السابق، الذي ترأس فنلندا من عام 2012 إلى عام 2024، يعتبر جهة اتصال مهمة بين الاتحاد الأوروبي وبوتين.

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة مع موسكو، حاول نينيستو لفترة طويلة إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الكرملين - حتى أنه تحدث مع بوتين عبر الهاتف في الأسابيع التي تلت الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفنلندا هي أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولديها أطول حدود مع روسيا من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي أو الناتو.