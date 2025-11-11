أذربيجان تعرض المساعدة بجهود البحث عن حطام الطائرة التركية المنكوبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- رئيس الوزراء الأذربيجاني أجرى اتصالا مع نظيره الجورجي بحثا خلاله حادث سقوط طائرة الشحن التركية على حدود البلدين

أعلن رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة في عمليات البحث عن حطام طائرة الشحن التركية المنكوبة في جورجيا.

وذكرت رئاسة الوزراء الأذربيجانية في بيان، أن أسادوف أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، تناول خلاله حادث سقوط طائرة الشحن العسكرية من طراز "C130" على الحدود الجورجية الأذربيجانية.

وأعرب أسادوف عن استعداد فرق وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية للتوجه إلى المنطقة وتقديم كل الدعم اللازم لأعمال البحث والإنقاذ.

من جانبه، قدم كوباخيدزه شكره لأذربيجان على دعمها، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تواصل عملها في موقع الحادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم طائرة شحن تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها إلى البلاد من أذربيجان.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث والإنقاذ بدأت بالتنسيق مع السلطات الأذربيجانية والجورجية.



