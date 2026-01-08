روج الفنان شيكو لفيلم «صقر وكناريا»، والذي يتعاون فيه مع الفنان محمد عادل إمام، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، بطريقة ساخرة قائلا: «الأعلى أجرا في مواجهة الأعلى وزنا»، معبرا عن سعادته بهذا التعاون.

ونشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس التصوير عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «الأعلى أجراً في مواجهة الأعلى وزنا في السينما المصرية، إن شاء الله هتتفرجوا على فيلم حلو أوي معمول بمزاج مع حبيبي اللي أنا مبسوط أوي أوي أوي إني اشتغلت معاه النجم محمد إمام من أكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين اللي شوفتهم في الشغل وأحلى طاقة إيجابية لكل اللي حواليه، شرف ليا يا إيمز الشغل معاك».

وتابع: «من إخراج ملك الأكشن الأستاذ حسين المنباوي، وتأليف الباشمهندس الزميل أيمن وتار، وإنتاج حبيبي اللي اشتغلنا كتير مع بعض الأستاذ وائل عبدالله، أخويا المنتج اللذيذ الحماسي أحمد بدوي».

واختتم: «صقر وكناريا عمل استثنائي فنيا وإنسانيا ومن ألذ التجارب اللي عملتها وأوعدكم هتتبسطوا أوي أوي انتظرونا في عيد من الأعياد بقى».

ومن جهته، حرص محمد إمام، على التعبير عن سعادته بالتعاون مع شيكو، حيث قال: «أحلى وألذ واحد اشتغلت معاه، ده غير اجتهادك الجبار وروحك الحلوة يا شيكو يا جامد.. متحمس جدا الناس يشوفونا مع بعض لأول مرة ويتفرجوا على المفاجأة اللي إحنا عاملينها إن شاء الله».