الحبس سنة للمتهمة بدهس الطفلة جنى أمام مدرسة بالشروق

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، المتهمة بدهس الطفلة جنى أمام إحدى المدارس بمنطقة الشروق، والذي تسبب في وفاتها، بالحبس لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة ولية أمر أحد الطلاب المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام مدرسة بمدينة الشروق إلى محكمة الجنح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي والد الطفلة اتصالًا هاتفيًا من ابنته تشكو خلاله من إزعاج أحد زملائها بالمدرسة، قائلة: "يا بابا زميلي في المدرسة كعبلني على السلم"، ليرد عليها قائلًا: "أنا هاجي وأكلم المديرة ومش هخليه يضايقك".

وأوضح والد الطفلة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن ابنته ذهبت إلى المدرسة وودعت الجميع قبل أن تلقى مصرعها على يد والدة الطفل الذي كان يتسبب في مضايقتها.

وتلقى قسم شرطة الشروق إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول الطفلة جنى مصابة بإصابات خطيرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الطفلة تعرضت للدهس فور خروجها من المدرسة أثناء عبورها الطريق.

وفي وقت لاحق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المتهمة، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.