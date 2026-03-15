روسيا تخمد حريقا في مستودع نفط جراء هجوم بمسيرات أوكرانية

أعلنت السلطات الإقليمية الروسية، اليوم الأحد، إخماد حريق ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل على مستودع لتخزين النفط بالقرب من تيخوريتسك في منطقة كراسنودار الواقعة جنوبي روسيا، وذلك بعد نحو 12 ساعة من اندلاع الحريق.

ويعد الهجوم على المستودع، الذي يقع شرق شبه جزيرة القرم، على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة، هو الهجوم الثاني خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت السلطات الإقليمية بتعرض خطي جهد عالي لنقل الكهرباء أيضا للضرر جراء الهجوم.

ولطالما استهدفت القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وردا على ذلك، استهدف الجيش الأوكراني قطاع النفط والغاز الروسي، بهدف تعطيل الإمدادات للجيش الروسي وتقويض تمويل الحرب من خلال الصادرات.