ألمانيا تعتزم تشديد قانون مكافحة الاحتكار لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

في رد فعلها على الانتقادات المثارة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بمحطات التعبئة، تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قانون مكافحة الاحتكار.

كما تشرع الحكومة في تنفيذ قاعدة جديدة تقضي بأن تُسمح لمحطات الوقود برفع أسعارها مرة واحدة فقط في اليوم، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأفاد متحدث باسم الحكومة في برلين اليوم الأحد بأنه قد تم البدء في التنسيق بين الوزارات المعنية لإجراء التعديلات القانونية اللازمة.

يتضمن التعديل المقترح لقانون مكافحة الاحتكار تشديد الرقابة على إساءة استغلال وضع السوق في قطاع الوقود. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين "مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي" من اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ضد الشركات المهيمنة على السوق في حال وجود مؤشرات على حدوث ارتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر.

كما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات القانونية اللازمة لرصد ومعالجة أي اختلالات هيكلية في المنافسة داخل السوق.

كانت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه أعلنت أن الحكومة تدرس تشديد الرقابة من جانب "مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي" على إساءة استغلال وضع السوق في قطاع الوقود، بما يضمن فرض تدقيق أكثر صرامة على التكاليف وهياكل التسعير؛ حيث اتهم العديد من السياسيين شركات النفط بممارسة "الاستغلال" بحق المستهلكين في محطات الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، كانت رايشه المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أعلنت عن تطبيق قاعدة "المرة الواحدة (للزيادة) يوميا" في محطات الوقود، على غرار النموذج النمساوي، مع السماح بتخفيض الأسعار في أي وقت على مدار اليوم.

وتهدف الحكومة إلى دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ قبل عيد الفصح. غير أن هناك جدلًا حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستسهم فعليًا في كبح ارتفاع الأسعار أم لا.