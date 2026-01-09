قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من برنامج صكوك الأضاحي والإطعام خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن الدعم يشمل الدواجن والحبوب ومستلزمات الأسرة، ولا يقتصر على اللحوم، متابعا: «لم ننس أهلنا في غزة، وكان لهم نصيب من صكوك الأضاحي والإطعام» التي توفرها الوزارة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف ملتزمة قانونا بتنفيذ شروط الوقف، في مجالات متنوعة مثل دعم المستشفيات وعمارة المساجد وغيرها، حتى لو لم يتم الإعلان عنها.

ونوه أن الوقف هو أن يوصي شخص في حياته بأن تُخصص ملكية يملكها سواء عقارا أو أرضا زراعية أو مصنعا لصرف عائدها في وجوه الخير، مع تحديد أوجه الإنفاق، مثل علاج المرضى، أو دعم العلم، أو ترميم المدافن.

وأشار إلى أن برامج الدعم التي تقدمها إدارة «الأوقاف والبر» بالوزارة، تشمل تقديم «قروض حسنة» لأبناء العاملين بالأوقاف بدون أي فوائد، بالإضافة إلى صرف إعانات للحالات الإنسانية مثل الوفاة أو الإصابة بالأمراض المزمنة في الأسرة.