قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار مزيد من تراجع الولايات المتحدة عن التعاون العالمي، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الدعم الأمريكي لـ66 منظمة ووكالة ولجنة، وذلك عقب توجيهاته لإدارته بمراجعة المشاركة والتمويل في جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأمم المتحدة، وفقا لمسئول أمريكي تحدث لواشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قرار رئاسي لم يكن قد أعلن عنه علنا بعد.

وتستهدف هذه الخطوة في معظمها وكالات ولجانا وهيئات استشارية تابعة للأمم المتحدة، تركز على قضايا المناخ والعمل وغيرها من الملفات التي صنفتها إدارة ترامب على أنها تخدم مبادرات التنوع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "وجدت إدارة ترامب أن هذه المؤسسات متكررة في نطاق عملها، وسيئة الإدارة، وغير ضرورية، ومهدرة للموارد، وتُدار بشكل ضعيف، أو واقعة تحت تأثير جهات تسعى إلى دفع أجنداتها الخاصة بما يتعارض مع أجندتنا، أو تشكل تهديدا لسيادة أمتنا وحرياتنا وازدهارنا العام".

وسبق أن علقت الإدارة الأمريكية دعمها لوكالات مثل منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في إطار تبنيها نهجا انتقائيا في سداد مساهماتها للمنظمة الدولية، حيث تختار العمليات والوكالات التي ترى أنها تتماشى مع أجندة ترامب، وتستبعد ما تعتبره لم يعد يخدم المصالح الأمريكية.

ومن بين المنظمات والهيئات التي ستنسحب منها الولايات المتحدة: ميثاق الطاقة الخالية من الكربون، وجامعة الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وشراكة التعاون الأطلسي، ومعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، والمجموعة الدولية لدراسات الرصاص والزنك.