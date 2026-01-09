شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت من 8 جنيهات إلى 35 وحتى 38 جنيها «مبالغ فيها جدًا».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» : «الـ 8 جنيهات لسعر الكتكوت منخفضة جدًا، لا الـ 8 مقبولة ولا الـ 35 جنيها مقبولة، المقبول هو السعر العادل الذي يغطي تكلفة الإنتاج، ولابد من التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع».

وأشار إلى أسعار الدواجن «أقل بكثير» مقارنة بالعام الماضي، قائلا: «العام الماضي، كانت الدواجن بـ 95 جنيهًا ووصلت إلى 105 جنيهات، أما العام الحالي فتُسلم بـ 75 جنيها وتصل للمستهلك بـ85 إلى 88 جنيها».

وأرجع أسباب التحرك في الأسعار إلى عوامل موسمية، منها زيادة تكاليف التدفئة في فصل الشتاء، وخروج بعض المزارع المفتوحة غير المتطورة من دورة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب المرتبط بأعياد الميلاد والاستعداد لشهر رمضان.

وأشار إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على «ضخ المزيد من الإنتاج في الأسواق خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تراجع الأسعار، بعد الاتفاق مع المنتجين.

وشدد أن «الدولة تتدخل ولديها وسائلها في حالة وجود ارتفاع غير مبرر أو مبالغ فيه»، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في «المضاربة من بعض التجار والحلقات الوسيطة».