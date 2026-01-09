تحدثت الفنانة السورية نور علي عن تجربتها في الدراما التلفزيونية، مؤكدة على أن الدراما الاجتماعية هي التي تميل إليها، رغم أن الجمهور أبدى إعجابه بالأعمال الكوميدية التي شاركت فيها، لكن التمثيل في الأعمال الكوميدية يخيفها قليلًا، مضيفة أنه بالتأكيد يمكنها العودة لتقديم الكوميديا.

وقالت "علي" خلال لقاء على قناة ON، أمس الخميس، إن دورها في مسلسل “لعبة حب” كان أكثر الأدوار التي شعرت أن الجمهور عرفها أكثر من خلاله، مضيفة أنها لا تندم على أي دور قدمته مردفة: “ممكن أعيد ألف مشهد.. بس كل دور علمني حاجة".

وكشفت أيضًا عن طموحها في العمل بمصر، موضحة أن التجربة تحتاج إلى وقت لتتمكن من اللهجة المصرية، مضيفة أن أكثر ما أحبته في مصر هو أهلها، مشيرة إلى أنها كانت السنة الماضية في مهرجان بالقاهرة ورأت محبة حقيقية.

وأضافت أنها تتمنى أن تعود سوريا آمنة ومزدهرة، وأن تستطيع تقديم كل شخصية تحبها وتفكر فيها بسهولة دون عناء، وثالثًا أن تصل إلى هوليوود وتحقق طموحاتها العالمية.

وتطرقت إلى ذوقها الفني، موضحة أنه متنوع، فهي تستمع لكل من: "أصالة وعمرو دياب وفرقة المربع"، مؤكدة على أن أكثر ما تحبه في نفسها هو إيجابيتها، بينما الشيء الذي ترغب في تغييره من شخصيتها هو حساسيتها أحيانًا.