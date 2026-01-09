مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي أب واثنان من أبنائه مصرعهم، فيما أصيبت الأم وابن آخر بإصابات؛ جراء واقعة يشتبه أن تكون تسمما غذائيا بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وبالفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم المستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وُضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة نظرا لخطورة حالتهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها وتفاصيلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري انتظار تقارير الطب الشرعي والتحاليل الطبية لتحديد سبب الوفاة بدقة.