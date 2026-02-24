فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات

صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الاثنين، بأنه منفتح "من حيث المبدأ" على إجراء محادثات مع موسكو بشأن سلام مستدام في أوكرانيا، لكنه استبعد تقديم أي تنازلات لروسيا.

وقال فاديفول، خلال منتدى "كافي كييف" الذي استضافته مؤسسة "كونراد أديناور" في برلين: "بالطبع، يجب أن تكون أوكرانيا هي أول من يتحدث، لكننا مستعدون أيضا للحوار".

وأضاف: "لكننا لن نذهب إلى موسكو لنقدم المزيد من التنازلات، لن نفعل ذلك. إذا توقف إطلاق النار، وإذا كانت هناك رغبة جادة في التحدث، فسنشارك بكل تأكيد".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فاديفول بوضوح: "لكننا لا نتوسل إليه، بل نتوقع أن يتم قبول أحد المقترحات المعقولة في مرحلة ما".

ورفض فاديفول، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ ، دعوات بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي "ينتمي لليسار الوسط" للتواصل مع بوتين بمقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، موضحا: "لا يوجد نقص في قنوات الاتصال، لكن قناة اتصال تكون بلا فائدة إذا كان هو لا يريد التحدث".

وفي حديثه عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث عرقلت المجر تشديد العقوبات المخطط لها على روسيا، حث فاديفول بودابست مجددا على التخلي عن حق النقض "الفيتو" ضد حزمة العقوبات الجديدة وضد قرض مقترح من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو "106 مليارات دولار".

ووصف المناقشات في بروكسل بأنها كانت "صريحة ومثيرة للجدل"، منتقدا موقف المجر بقوله: "هذه ليست المجر التي أعرفها".