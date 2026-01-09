 جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 6:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 6:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 6:09 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، عن أسفه لإعلان الولايات المتحدة بأنها ستنسحب من 66 منظمة دولية.

ومع ذلك، قال جوتيريش في بيان له في نيويورك، ستواصل جميع منظمات الأمم المتحدة أداء مهامها .

وأضاف: "يقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية تقديم الخدمات لأولئك الذين يعتمدون علينا. وسنواصل تنفيذ مهامنا بعزم."

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن الولايات المتحدة ستنسحب من 66 منظمة دولية، ومن بينها العديد من منظمات الأمم المتحدة.

وأصدر ترامب مذكرة رئاسية توجه الوزارات والوكالات الفيدرالية إلى إنهاء مشاركة وتمويل 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة و35 منظمة غير تابعة لها "في أقرب وقت ممكن".

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المنظمات تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، أو أمنها أو ازدهارها الاقتصادي أو سيادتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك