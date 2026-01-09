جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، عن أسفه لإعلان الولايات المتحدة بأنها ستنسحب من 66 منظمة دولية.

ومع ذلك، قال جوتيريش في بيان له في نيويورك، ستواصل جميع منظمات الأمم المتحدة أداء مهامها .

وأضاف: "يقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية تقديم الخدمات لأولئك الذين يعتمدون علينا. وسنواصل تنفيذ مهامنا بعزم."

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن الولايات المتحدة ستنسحب من 66 منظمة دولية، ومن بينها العديد من منظمات الأمم المتحدة.

وأصدر ترامب مذكرة رئاسية توجه الوزارات والوكالات الفيدرالية إلى إنهاء مشاركة وتمويل 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة و35 منظمة غير تابعة لها "في أقرب وقت ممكن".

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المنظمات تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، أو أمنها أو ازدهارها الاقتصادي أو سيادتها.