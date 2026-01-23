تركيب أجهزة GPS لعربات الحنطور في الأقصر لتنظيم العمل والحفاظ على المظهر الحضاري

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إعداد دراسة حديثة لإدارة وتنظيم ملف الحنطور بالمحافظة، تتضمن تركيب أجهزة تتبع (GPS) بكل عربة، وذلك بهدف تنظيم العمل والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الأقصر السياحية والتاريخية.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة لا تعاني من مشكلة بطالة، نظرًا لاعتمادها بشكل أساسي على قطاع السياحة وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على أن قطاع النظافة يُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية العمل بالمحافظة، باعتباره الواجهة الحضارية للأقصر أمام زائريها من مختلف دول العالم، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة للنظافة تعمل على مدار ثلاث ورديات يوميًا، تبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

وأشار محافظ الأقصر إلى استمرار العمل على تطوير منظومة المخلفات الصلبة، ورفع كفاءة العاملين والمعدات بكافة المراكز والمدن، إلى جانب تطبيق سياسة إشراك القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع الموارد الذاتية للمحافظة.

وأكد عمارة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للأقصر وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية.