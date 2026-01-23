تقارير: روما يكثف مفاوضات التعاقد مع كاراسكو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب يانيك كاراسكو، نجم الشباب السعودي من الانتقال إلى صفوف نادي روما الإيطالي، خلال الشتاء الجاري.

وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة روما تواصلت مع نظيرتها في الشباب، للتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، في الشتاء الجاري.

وأكدت أن إدارة روما قدمت عرضًا شفهيًّا للشباب لاستعارة كاراسكو حتى نهاية الموسم، بعدما جست نبض اللاعب الذي يرغب في العودة إلى الدوريات الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن كاراسكو يرغب في مغادرة الشباب، واللعب في إحدى البطولات الأوروبية لزيادة فرصة استدعائه من قبل رودي جارسيا، مدرب منتخب بلجيكيا، إلى نهائيات كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وكان يانيك كاراسكو قد انتقل إلى صفوف الشباب السعودي، في الصيف قبل الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض مع الفريق 66 مباراة، أحرز خلالهم 23 هدفًا، وصنع 16 آخرين.