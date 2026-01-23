جولدي هاون تحتفي بترشح ابنتها كايت هدسون لأوسكار أفضل ممثلة رئيسية

حرصت الفنانة الأمريكية جولدي هاون على تهنئة ابنتها، النجمة الأمريكية كايت هدسون، بمناسبة ترشحها لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في الفيلم الموسيقي Song Sung Blue، والذي تشارك في بطولته الفنان هيو جاكمان.

ونشرت جولدي هاون صورة لابنتها بالشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وعلّقت قائلة:

«يا صغيرتي، أحبك كثيرًا بمقدار الكون كله… أهنئكِ يا حبيبتي. ذات يوم كان لديّ فتاة صغيرة تُدعى كايت، ولكن انظروا إلى ما وصلت إليه الآن».

ووصلت كايت هدسون إلى القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية، إلى جانب كل من: روز بيرن عن فيلم لو كان لديّ أرجل لركلتك بها، وإيما ستون عن فيلم بوجونيا، والممثلة النرويجية ريناتي رينسفه عن فيلم القيمة العاطفية، وجيسي باكلي عن فيلم هامنت.

وينتمي فيلم Song Sung Blue إلى نوعية دراما السيرة الذاتية، إذ يروي قصة المطربين مايك وكلير، اللذين أسّسا فرقة موسيقية حملت اسم «رعد وبرق»، وتخصصا في تقديم أغاني الكاتب والمغني الأمريكي الحائز على جائزة «غرامي» نيل دايموند. وقد استُمد عنوان الفيلم من إحدى أشهر أغاني نيل دايموند، التي لا تزال تُغنّى منذ صدورها عام 1972 وحتى اليوم.

ويتتبع الفيلم رحلة البطلين منذ بدايتهما كفنانين مكافحين لتأسيس الفرقة، مرورًا بالتحديات المهنية والشخصية التي واجهاها، وصولًا إلى تحقيق الشهرة. ومع طرح الإعلان الدعائي للفيلم قبل أشهر، توقّع عدد من النقاد أن تحصد كايت هدسون ترشيحًا لجائزة الأوسكار عن دورها، وربما الفوز بالجائزة.