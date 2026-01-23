عاصفة شتوية كبرى بالولايات المتحدة قد تؤثر على نحو 120 مليون شخص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووسائل إعلام أمريكية يوم الخميس من أن ملايين الأمريكيين يستعدون لما قد يكون واحدة من أكبر العواصف الشتوية في الولايات المتحدة منذ سنوات.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، قد يتأثر أكثر من 120 مليون مقيم في الولايات المتحدة - أي أكثر من ثلث إجمالي السكان - بنهاية هذا الأسبوع. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العاصفة قد تمر عبر أكثر من 3آلاف كيلومتر من البلاد.

ومن المتوقع هبوب عواصف وتساقط ثلوج في الولايات الجنوبية، وأجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تضرب يوم الأحد، بما في ذلك منطقة نيويورك الكبرى والعاصمة واشنطن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية يوم الخميس من طرق جليدية وظروف سفر خطيرة. وقالت إن تضافر تساقط الثلوج والرياح قد يقلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق، كما قد تقتلع الأشجار ومن المحتمل انقطاع التيار الكهربائي.