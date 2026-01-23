أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن تعاقده رسميُا مع الظهير الأيسر أمين خماس، خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب رحيل يوسف بلعمري إلى النادي الأهلي.

وكشف نادي الرجاء عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" من خلال فيديو، عن صفقة أمين خماس، حيث كتب عبارة: "تبدأ قصة جديدة مع أمين، أهلاً وسهلاً بك".

وجرى التوقيع الرسمي بين الطرفين، لينضم أمين خماس إلى النسور الخضر قادمًا من أومونيا نيقوسيا القبرصي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا للتقارير المغربية، فإن أمين خماس وقع عقدًا مع الرجاء لمدة ثلاث سنوات ونصف، ليبقى مرتبطًا مع النسور الخضر حتى صيف 2029.

وتمثل هذه الصفقة تدعيمًا قويًا للجبهة اليسرى لفريق الرجاء، خاصة بعد رحيل يوسف بلعمري، في وقت يسعى خلاله مسؤولي النادي لإبرام صفقات قوية.