قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن تقدمها بسؤال برلماني موجه إلى وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، حول أسباب انتهاء باقات الإنترنت المنزلي قبل موعدها، رغم زيادة أسعارها منذ أكثر من عام؛ جاء بعد أن وردتها الكثير من شكاوى المستخدمين.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، إلى أن الشركات بدأت منذ عام 2024 في تحريك وإعادة تسعير باقات الإنترنت ورفع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى إعادة التعاقد مع المواطنين عند تحويل الكابلات القديمة إلى «فايبر».

وشددت أن التطور الذي دفع المواطنون ثمنه؛ كان يستوجب الحصول على خدمة «كاملة دون خلل»، مشيرة إلى أنها لمست المشكلة بنفسها كمستخدمة في حياتها الشخصية، بالإضافة إلى تلقيها «الشكاوى من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف الأعمار».

وأوضحت أن «الناس كلها تشتكي نفس الشكوى بنفس النمط مع اختلاف أسعار الباقات»، متسائلة: «ليه الباقات بتخلص بهذا الشكل؟ رغم زيادة تسعيرها! وإزاي بتحسبوا الجيجابايت وتسعيرتها؟».

ونوهت أن «التسعيرة غالية جدًا عند مقارنة مصر بالدول الأخرى والخدمة التي نحصل عليها»، قائلة: «عندما قارنا، وجدنا أن مصر من أكثر الدول اللي فيها الانترنت غالي مقارنة بجودة الخدمة، والشكوى عامة، الناس تشتكي ومتضايقة».