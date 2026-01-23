تغرد أوبرا الإسكندرية بألحان الموجي في ليلة طربية على مسرح سيد درويش

تحوّلت خشبة مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» إلى لوحة فنية نابضة بالإبداع، حين قدّمت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي أمسية مميّزة حملت توقيع الموسيقار الكبير محمد الموجي، وقاد نغماتها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في إطار توجهات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الرامية إلى إحياء التراث الموسيقي وصون الهوية الفنية.

واستقبل جمهور الفنون الجادة أنغام الموجي التي تسللت إلى القلوب واستحضرت وجدان أجيال عاشت زمن الفن الأصيل، لتعيد إلى الأذهان صفاء المشاعر وصدق الإحساس، وبقيادة جمعت بين الدقة الأكاديمية والحس الفني الرفيع، نجح المايسترو علاء عبد السلام في تقديم رؤية موسيقية متماسكة أبرزت ثراء مفردات الموجي اللحنية.

وتألق نجوم الأوبرا: يمنى حسن، آلاء أيوب، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ولاء طلبة، ومحمد الخولي، في أداء باقة من أشهر أعمال الموجي، منها: أنا قلبي إليك ميّال، للصبر حدود، هو الحب لعبة، الدوامة، جبّار، أحبك، النبي لنكيد العزال، رمش عينه، أما براوة، مستحيل، غالي عليّا، ورسالة من تحت الماء، إلى جانب مقطوعات موسيقية من «موجيّات» خالدة.

وجاءت الأمسية ضمن سلسلة ليالي إحياء أعمال رموز النغم، الهادفة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي الذي شكّل الوعي المصري والعربي، باعتباره ركيزة فنية قادرة على مدّ جسور التواصل بين الماضي والحاضر.