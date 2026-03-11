ثوران بركان كيلاويا يقذف الحمم إلى ارتفاع 300 متر ويغلق طرقا ومتنزها وطنيا في هاواي

وصل ارتفاع أحدث نوبة من اندفاع الحمم البركانية من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية إلى نحو ألف قدم (300 متر) يوم الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى إغلاق مؤقت لأجزاء من متنزه براكين هاواي الوطني وجزء من طريق سريع مهم بسبب تساقط شظايا بركانية زجاجية، إضافة إلى الرماد.

ويواصل البركان الواقع في جزيرة هاواي الكبرى إبهار السكان والزوار منذ أكثر من عام بثورانه المتقطع، الذي يقذف بشكل دوري نوافير من الحمم إلى السماء.

وشكلت الاندفاعات البركانية التي بدأت صباح الثلاثاء الحلقة الثالثة والأربعين من هذا الثوران منذ انطلاقه في ديسمبر 2024. وأظهر بث مباشر نافورتين من الحمم الحمراء المتوهجة يتصاعد معهما الدخان، بينما لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الظاهرة، إذ استمرت بعض الجولات السابقة عدة أيام بينما انتهت أخرى خلال ساعات.

وكما في المرات السابقة، بقيت الصخور المنصهرة محصورة داخل فوهة قمة البركان داخل المتنزه الوطني، ولم تشكل تهديدا للمنازل أو المباني.

لكن نوافير الحمم تسببت في مشكلات للمجتمعات المجاورة ولأحد الطرق السريعة، حيث تساقطت الشظايا البركانية والرماد المعروف باسم التيفرا، ما أدى إلى إغلاق مؤقت للمناطق المحيطة بقمة البركان داخل المتنزه، وإغلاق جزئي للطريق السريع رقم 11، وهو طريق رئيسي يلتف حول الجزيرة، على جانبي المنتزه.