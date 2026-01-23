مجلس النواب الأمريكي يقر الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026 في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026، حيث عمل المشرعون، الذين لا يزالون يعانون من آثار الإغلاق الحكومي القياسي الذي دام 43 يوما في الخريف الماضي، على تجنب انقطاع تمويل جديد لقطاع عريض من الحكومة الاتحادية.

وتصل القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة إلى نحو 2ر1 تريليون دولار، وستحال إلى مجلس الشيوخ، حيث يلزم إقرارها نهائيا الأسبوع المقبل قبل الموعد النهائي في 30 يناير الجاري لتجنب إغلاق حكومي جزئي.

وحظيت ثلاثة من مشاريع القوانين بدعم واسع من الحزبين، وهي تمول الدفاع ووزارات أخرى تشمل التعليم والنقل والصحة والخدمات الإنسانية. أما المشروع الرابع المتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي فقد شهد نزاعا حادا، حيث أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من فشله في كبح جهود الترحيل الجماعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.