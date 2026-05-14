قمة سودانية بحرينية تبحث التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان والعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قمة ثنائية في المنامة، عاصمة البحرين، لبحث التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن القمة تناولت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن رئيس مجلس السيادة السوداني الدور المحوري لمملكة البحرين الداعم للسودان، مشيراً إلى متانة الروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين. وجدد في الوقت نفسه دعم السودان الكامل للبحرين، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الظرف الإقليمي، مشددًا على رفض السودان وإدانته للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، مؤكداً استعداد السودان لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في البحرين.

وتطرقت المباحثات المشتركة للأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الملك حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للعمل الثنائي خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تقديره الكبير لموقف السودان المساند لاستقرار وسيادة دول الخليج.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق في كافة المجالات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان البرهان قد وصل إل البحرين في وقت سابق اليوم في زيارة استغرقت بضعة ساعات،وغادرها عقب القمة مع العاهل البحريني مباشرة.