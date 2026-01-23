رئيس شعبة الذهب ينصح المقبلين على الزواج بشراء السوليتير: أوقية الذهب قد تصل لـ 6000 دولار هذا العام

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية جديدة بلغت 13.5% خلال الـ 22 يوما الأولى من 2026، مشيرا إلى وصول سعر الأوقية 4930 دولارًا.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يلامس حاليا 6600 جنيه.

ونصح المقبلين على الزواج بالاتجاه لشراء «خاتم سوليتير» في الشبكة، معتبرا أن فرصته أصبحت «أعلى بكثير جدًا» من الذهب في الوقت الحالي.

وأوضح أن السوليتير في الأصل خاتم ذهب بـ «وزن معقول» حوالي 4 جرامات ويحمل فص ألماس، خاصة وأن سعر الألماس منخفض حاليا منذ ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن المصانع تحاول إنتاج أشكال «أوزان خفيفة» لتكون مناسبة للميزانيات المحدودة، منوها أن حالة الإقبال من «متوسطة إلى ضعيفة»، مع وجود إقبال متزايد على السبائك والجنيهات للتحوط وحفظ القيمة.

وبشأن احتمالية حدوث حركة تصحيح وهبوط للأسعار، أكد أن «هذا وارد وحدث بالفعل بالأمس، حيث انخفضت الأوقية إلى 4770 دولارا» مع أخبار التهدئة بشأن جزيرة «جرينلاند»؛ لكنها عاودت الارتفاع مجددًا لتتخطى 4930 دولارا.

وأكد أن «هناك موجة تصاعدية قادمة» في الأسعار، ناصحا الراغبين في الاستثمار بشراء الذهب الآن باعتباره استثمارا طويل الأجل وملاذا آمنا.

وطالب بأن يكون الذهب بنسبة لا تقل عن 20% من المحفظة الاستثمارية، متوقعا وصول سعر الأوقية عالميا إلى 6000 دولار هذا العام إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل.