قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اليوم الأول شهد «إقبالا ممتازا» وحشدًا ضخما من الأنشطة الثقافية والفنية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الحضور في أول أيام فتح المعرض للزوار؛ بلغ 245 ألفا و99 زائرا.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر «MBC مصر» أن حركة البيع «ممتازة»، وكذلك الإقبال على الندوات والأنشطة الفنية المتنوعة التي شملت عروضا للسيرة الهلالية والطمبورة والسيرك القومي، وفرقة النيل للآلات الشعبية وعروض الأراجوز.

وتطرق إلى المبادرات الجديدة في المعرض، ومنها مبادرة «مكتبة لكل بيت» التي أطلقها الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، بهدف التغلب على «التعثر» الذي يواجهه مشروع القراءة للجميع، وضمان وصول الكتاب «الرخيص والجيد» إلى القارئ.

ونوه أن المبادرة تعتمد على تجميع كتب جيدة من كافة إصدارات وزارة الثقافة، وليس فقط هيئة الكتاب، ووضعها في 50 «حقيبة ثقافية» مختلفة.

وأضاف أن كل حقيبة تضم 20 عنوانا متجانسا، ويبلغ سعر الحقيبة الواحدة 100 جنيه، أي أن سعر الكتاب الواحد يبلغ 5 جنيهات.

ولفت إلى وجود حقيبتين إضافيتين مخصصتين لأعمال كُتبت عن الأديب العالمي نجيب محفوظ وإبداعاته، لمن يرغب في الاستزادة من القراءة.

وشهد يوم الخميس، افتتاح معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ 57 أمام الجمهور. وتشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة؛ حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا.

وتشارك دار الشروق، في معرض القاهرة للكتاب 2026، بجناحها رقم B28 بقاعة 2، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، ويقع جناح مكتبات الشروق في قاعة 1 – جناح B57، وتقدم أحدث وأقوى إصداراتها من الكتب والروايات، إلى جانب مجموعة متميزة من الإصدارات الجديدة لقصص وكتب الأطفال.