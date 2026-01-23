الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحبطون بالكاد قرار صلاحيات الحرب

رفض مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس قرارا مدعوما من الديمقراطيين كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى فنزويلا، وذلك بعد تعادل الأصوات في التشريع مما حال دون وصوله إلى الأغلبية المطلوبة لإقراره.

وكان تعادل الأصوات هو أحدث علامة على قبضة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الضعيفة على الأغلبية، فضلاً عن وجود معارضة متزايدة في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لعدوانية ترامب في نصف الكرة الغربي. كما شهد تصويت مجلس الشيوخ على قرار مماثل تعادلا في الأصوات الأسبوع الماضي، حتى كسر نائب الرئيس جيه دي فانس حالة الجمود.

ولهزيمة القرار يوم الخميس، اضطر القادة الجمهوريون إلى ترك باب التصويت مفتوحا لأكثر من 20 دقيقة بينما سارع النائب الجمهوري ويسلي هانت، الذي كان يقوم بحملة انتخابية لمقعد في مجلس الشيوخ في تكساس، بالعودة إلى كابيتول هيل.