تغلب نادي روما الإيطالي على ضيفه شتوتجارت الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من مواجهات مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولمبيكو، في إيطاليا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق روما.

ونجح نادي روما من تسجيل هدفي الفوز عن طريق لاعبه، نيكولو بيسيلي، وذلك في الدقيقتين 41 من الشوط الأول، والثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع في الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي روما إلى النقطة 15، التي يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة 12، التي يحتل بها المركز ال 13.

وفي مباراة أخرى، تمكن سبورتنج براحا البرتغالي من حسم المواجهة أمام نوتينجهام فورست الإنجليزي بهدف سجله ريان ياتس، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة 55.

كما تعادل نادي فيرينسفاروش المجري، صاحب المركز السابع بـ 15 نقطة، مع ضيفه باناثينايكوس بهدف لمثله، فيما فاز سيلتا فيجو الإسباني على فريق ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف.