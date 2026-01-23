قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن سوق اللحوم يشهد حالة من الاستقرار على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى تراوح سعر كيلو اللحوم البلدية في محال القطاع الخاص بين 400 إلى 450 جنيها.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر «MBC مصر» إلى طرح اللحوم السودانية والجيبوتية في المجمعات الاستهلاكية بسعر 320 جنيها للكيلو.

وأكد أن «الأسعار ستظل ثابتة حتى في شهر رمضان، بسبب كثرة المعروض ولن تحدث زيادات في الأسعار»، عازيا ذلك إلى «الركود وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض الاستهلاك»؛ نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.

ونوه أن الإنتاج المحلي يبلغ حوالي 198 ألف طن سنويا، بينما يجري استيراد حوالي 441 ألف طن سواء في صورة لحوم مجمدة أو مواش حية.

ولفت إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 350 ألف فدان لإنتاج الأعلاف، وإنشاء محطتين لتسمين العجول، واستقدام 200 ألف رأس ماشية، منها 180 ألفا للتربية و20 ألفا للجاموس الحلاب، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار إلى توجيه وزير الزراعة علاء فاروق، الدعوة لكل الفلاحين للتوجه إلى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية؛ للتأمين على الماشية ضد الأمراض الوبائية والنفوق والحريق والذبح الاضطراري.