النيابة تطلب تحريات اتهام شخص بقتل أبنائه الأربعة وإلقاء جثثهم في الملاحات بالإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية حول اتهام شخص (بائع فول) بقتل أبنائه الأربعة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 17 عاما، وإلقاء جثثهم في منطقة الملاحات في بحيرة مريوط.

كما طلبت النيابة أخذ أقوال شهود العيان، ومدها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة العثور على الجثث، وتقارير الطب الشرعي الخاصة بمناظرة جثامين الضحايا، تمهيدا للتصريح بدفنهم.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثث مجهولة الهوية، وبها تغير في ملامحها بسبب المياه المالحة، داخل الملاحات على الطريق الدولي الساحلي.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، تم تشكيل فريق جنائي، تمكن من تحديد هوية أصحاب الجثث بعد فحص بلاغات التغيب على مستوى الإسكندرية والمحافظات، إلى جانب مراجعة المترددين على الطريق القريب من موقع العثور على الجثث، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنطقة.

وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة هو والد المجني عليهم، في الخمسين من عمره ومن محافظة المنيا، وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، إذ قام بقتلهم خنقا ثم تخلص من الجثث بإلقائها في مياه الملاحات منذ 10 أيام.

وأدلى المتهم في التحقيقات بأنه تخلص من أبنائه إثر شكه في سلوك والدتهم التي تخلص منها منذ عام وأُلقيت جثتها في نهر النيل بمحافظة المنيا، ثم تمكن من الهرب إلى محافظة دمياط للعيش هناك، قبل أن يتوجه إلى محافظة الإسكندرية ويجهز على أبنائه شنقا وهم: طفل 7 أعوام، وآخر 8 أعوام، وفتاة 16 عاما، وأخرى 17 عاما.

وأقر المتهم في التحقيقات الأولية أنه أقدم على قتل أبنائه بدعوى عجزه عن الإنفاق عليهم، إلى جانب ما كان يتعرض له من ما وصفه بـ"معايرة من المحيطين له بسبب سلوك والدتهم" -بحسب زعمه-، فيما نجا شقيق الضحايا الخامس بعدما رفض الذهاب مع والده المتهم يوم الواقعة لتعلقه بعمته.

وكشف المتهم عن أنه اصطحب أبنائه ليلا إلى مزلقان سكة حديد في محاولة للتخلص منهم أسفل عجلات القطار، إلا أن مراده لم يتحقق، إثر وجود عدد كبير من المواطنين، فقرر التوجه إلى منطقة الملاحات، حيث قام بخنقهم واحدا تلو الآخر، وألقى بجثثهم في المياه، ثم فر إلى محافظة الدقهلية محاولا التخفي، قبل أن يتم القبض عليه.

تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.