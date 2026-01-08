أعلن علاء فاروق وزير الزراعة، أن «أزمة الدواجن انتهت»، مؤكدا أن مسئولي اتحاد منتجي الدواجن والغرفة التجارية، تعهدوا خلال اجتماع اليوم، بخفض الأسعار تدريجيا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار الكتاكيت من جانب بعض المنتجين إلى 25 وحتى 35 جنيها من مستويات 8 جنيهات، نتيجة «ضغط على الطلبات» من قبل المربين استعدادًا لشهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الطلب الموسمي المرتبط بأعياد الإخوة المسيحيين، وارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء.

وتابع: «خلال الاجتماع اليوم، المنتجون قالوا إن الأسعار ستتراجع تدريجيا كما وعدونا، وإنه حصل لبس في هذا الموضوع.. السوشيال ميديا أحيانا بتدخل وتكبر من المواضيع شوية؛ لكن هي كانت أزمة طارئة، ومبقاش فيه أزمة خلاص».

ولفت إلى تجاوز حجم استثمارات قطاع الدواجن في مصر 100 مليار جنيه، ووصول الإنتاج السنوي إلى 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، موضحا أن القطاع يوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن المقارنة مع أسعار العام الماضي تُظهر أن الوضع الحالي «مختلف تماما»، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي، ولا مبرر لارتفاع الأسعار أو لمبالغتها، كل شيء بالمعقول مقبول، وإذا حدث انفلات، فالدولة ستتدخل ولديها وسائلها».

وأشار إلى استعداد الوزارة للتوسع في منافذ البيع التابعة لها لتصل إلى «قرى الريف المصري والمراكز» وليس فقط المدن الكبرى، بهدف تقليل تكاليف النقل وحلقات الوسطاء، مؤكدا وجود «احتياطي آمن» من كل السلع الغذائية يكفي لأكثر من ستة أشهر، كما ستشهد الأسعار «انخفاضا مستمرًا» خلال الفترة المقبلة.