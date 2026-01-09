سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تعامل إدارة الأبيض معه، خلال الفترتين الماضية والحالية، مُشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بتعيين معتمد جمال مدربًا للفريق الأول.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "علمت بقرار تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "منذ عامين اعتذرت عن ملف كرة القدم في الزمالك بشكل رسمي، تحديدًا عقب مباراة المصري، لأنني فوجئت بدخول المدرب السويسري كريستيان جروس مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون علمي".

وتابع: "نبهت في مجلس الإدارة أكثر من مرة، بأنه لا يصح أن أتفاجأ بالقرارات على موقع النادي، هذا الأمر على مدار عامين، لأن الوضع الذي وصل إليه الزمالك صعبًا للغاية، لدرجة أنني اضطررت للحديث مع بعض أعضاء الجمعية العمومية".

وأكمل: "في أخر جلسة عرضت بعض الأمور في ملف كرة القدم، واتفقنا على عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، ثم استيقظت، وفوجئت بوجود تنسيق بين المجلس وجون في القرارات".

وواصل: "غالبية اللاعبين الذي كان لي دور في ضمهم للزمالك، هم الذين يتم عرضهم للبيع الفترة الحالية، وعلى مدار عامين اعترضت على العديد من الأمور في اجتماعات المجلس، وقلت لهم مرارًا أنني سيأتي يومًا وسأضطر للحديث في الإعلام".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "لذلك هذه المرة ستكون هناك وقفة، لأن الأمر صعبًا، لم أذهب للنادي منذ أسبوع، وعندما تواجدت لم أجد أحدًا".