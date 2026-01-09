انتقد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، نظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بسبب ما قاله لفينيسيوس جونيور، لاعب الميرنجي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتغلب نادي ريال مدريد على فريق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، الجارية في المملكة العربية السعودية.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا شوطًا أول مميزًا، لكن في الشوط الثاني كانت الأمور متكافئة".

وأضاف المدرب الإسباني: "المباراة كانت حماسية جدًا، وأجريت تبديلات لتغيير طريقة اللعب، وسعيد بتحقيق هدفنا من اللقاء وهو الفوز والتأهل".

وتابع: "صحيح كان فوزنا صعبًا، لكن كما قلت لكم قبل تلك المواجهة، لم أنس مباراتنا ضد أتلتيكو في الليجا، ولذا أنا سعيد بهذا الفوز.. المهم هو الفوز، وهذا هو الطريق الصعب للحصول على اللقب".

وأكمل: "صعوبات المباراة؟ لقد شهدت فترات صعبة لنا، ولكن الأداء تحسن بعد التبديلات، وهاجمنا بصورة جيدة، ودافعنا كذلك عن مرمانا، وسنرى كيف سنلعب في النهائي أمام برشلونة".

وعما دار بين سيميوني وفينيسيوس أثناء المباراة، قال ألونسو: "سيميوني قال لفينيسيوس إن فلورينتينو بيريز سيطرده من النادي؟ أود أن أكون محترمًا مع الفريق الخصم ولاعبيه، وما حدث اليوم لم يكن نموذجًا جيدًا بالنسبة لرياضي كبير مثل سيميوني، والكلمات التي قالها ليست مناسبة".

كما أثنى ألونسو على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، صاحب الهدف الأول، حيث قال: "فالفيردي قدم مباراة جيدة، وأظهر طاقة كبيرة، وسعيد جدًا بمستواه، ليس فقط بسبب الهدف، لكن لمستواه المميز أيضًا. لقد قدم أداء رائعًا على الطرف".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته مُشيرًا إلى اعتزامه الاستقرار على تشكيلة النهائي أمام برشلونة في مران اليوم، الجمعة الذي سيسبق المباراة بيومين.