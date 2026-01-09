نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، حدوث أي «زيادة رسمية» في أسعار السجائر، مشيرا إلى أن ما يشهده السوق من ارتفاعات «زيادة مفتعلة» يقف وراءها بعض التجار.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، سبب الأزمة إلى «غياب ثقافة المستهلك» واستغلال بعض التجار لفترة الجرد السنوي للشركات في نهاية العام، موضحا أن «الباركود» على كل علبة سجائر يتيح للمستهلك معرفة السعر وتاريخ الإنتاج عبر الهاتف المحمول.

وأوضح أن الشركات أوقفت عمليات البيع يومي 30 و31 ديسمبر لإجراء الجرد، لافتا إلى استغلال بعض التجار هذا التوقف لرفع الأسعار، على الرغم من عدم وجود نقص في المعروض.

ودعا المواطن للتوجه إلى أي محطة وقود وطنية وشراء علبة سجائر، قائلا: «سيجد أن سعر العلبة الكليوباترا كما هي بـ 44 جنيها، بدون أي زيادة مفتعلة».

وأكد عدم إمكانية فرض أي زيادة ضريبية جديدة على السجائر في الوقت الحالي، قائلا: «لا ضريبة إلا بنص، ولا نص إلا بقانون، ومجلس النواب في إجازة حاليا»، مشددا أن هناك «وفرة في الإنتاج والمعروض أكثر من الطلب» نتيجة تراجع القوة الشرائية.