النائب مجدي مرشد: الريف لا يشعر بتحسن المنظومة الصحية

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن أهل الريف لا يشعرون بتحسن المنظومة الصحية، وإن المنظومة لن تستقيم دون اعتدال الخدمات الصحية في الريف، لافتًا إلى وجود فجوة بين مستوى الخدمة المقدمة في المدن وتلك التي يحصل عليها المواطنون في الريف.

وأضاف "مرشد" خلال لقاء مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أنه ينوي إثارة هذه القضايا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، سواء رُشح رئيسًا أو عضوًا، قائلاً إن المشكلة في الصحة سوء التوزيع.

ولفت إلى وجود خلل في توزيع الكوادر الطبية، حيث يسعى عدد من النواب – بحسب قوله – إلى نقل ممرضات من أماكن عملهن دون مراعاة الاحتياج الفعلي، ما يؤدي إلى تكدس في بعض الوحدات الصحية وعجز في أخرى.

وحذر من النقص في أعداد الأطباء، واصفًا هذا النقص بـ "القاتل" مؤكدًا على أنه سيزيد، معتبرًا أن الأطباء لا يبحثون عن مقابل مادي، بل عن الاهتمام والرعاية ومناخ مناسب.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على أن أكثر ما يلفت الانتباه في تعليقات المواطنين هو التركيز على ملفي الصحة والتعليم، معتبرة أنهما مرتبطان برضا المواطنين، قائلة: "لو قدرنا نحقق تعليم جيد وخدمات صحية جيدة، بالتأكيد الناس هتبقى راضية بدرجة مش قليلة".

وأضافت أنه رغم الجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات يمكن البناء عليها، إلا أن وضع الصحة في مصر ما زال "سيئًا جدًا" بحسب وصفها، لافتة إلى أن عدد الأسرة بالمستشفيات أقل من المعدلات العالمية.