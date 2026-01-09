المستشار عدلي حسين: مجلس النواب الجديد إذا نظر للقوانين الغائبة سيكتسب ثقة المواطنين

قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن مجلس النواب الجديد سيواجه تحديات ومسئوليات كبيرة، أهمها كسب ثقة المواطنين، خاصة بعد ما شهدته العديد من الدوائر الانتخابية من إعادة إجراءات الانتخابات، الأمر الذي ترك أثرًا سلبيًا في نفوس بعض المواطنين.

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أمس الخميس، أن على البرلمان الجديد التركيز على الموضوعات الغائبة والمهمة لدى المواطن، والتي توجد بعضها من واقع الدستور نفسه، مستشهدًا بمشاريع قوانين، مثل قانون الإدارة المحلية الجديد، ويتلوه انتخابات المجلس المحلية الغائبة، مشيرًا إلى أنه الذي أعد المشروع منذ عام 2014 بناءً على تكليف من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وما زال موجودًا في أدراج المجلس ولم يتم مناقشته أو إصداره بعد.

وتابع أن من بين القوانين المهمة أيضًا حق الحصول على المعلومات وفقًا للمادة 68 من الدستور، مؤكدًا إلى أهميته للإعلاميين والباحثين، وضرورة سرعة إصداره، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواد الدستورية التي في نهايتها تشير إلى أن مجلس النواب يجهز ويعمل على إصدار قوانين محددة، لكن هناك قوانين كثيرة غائبة.

واستكمل أن من ضمن القوانين الغائبة قانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ طبقًا للمادة 54 من الدستور، مؤكدًا أن صدوره سيعزز مستوى مصر في حقوق الإنسان، والقانون الخاص بمدة الحظر من السفر للخارج طبقًا للمادة 62، والذي يضمن ألا يكون الحظر دائمًا ويكون بناءً على أمر قضائي محدد المدة، والقوانين المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وفقًا للمادة 53، والتي تتطلب وجود مفوضية لحقوق المواطنين.

وأردف أنه إذا بدأ مجلس النواب الجديد في النظر إلى هذه القوانين والمواد الدستورية الغائبة، فسوف يكتسب ثقة المواطنين.